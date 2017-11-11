Станислав Говорухин призвал бойкотировать «Евровидение»

Знаменитый режиссер Станислав Говорухин , который уже много лет является главой комитета Госдумы по культуре, негативно высказался о возможном участии России в музыкальном конкурсе «Евровидение – 2018» и призвал депутатов и всех неравнодушных граждан бойкотировать этот «конкурс для жлобов». Создатель легендарных фильмов «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и многих других заявил, что этот песенный фестиваль себя полностью изжил и превратился из музыкального праздника в продажный политизированный балаган:

Мне кажется, что времена, когда конкурс пользовался уважением, в прошлом. Сегодня он дискредитировал себя и после этой бородатой бабы, и после того, как нашу девочку не пустили, и еще после многого. Репутация у этого конкурса давно уже подмочена. В прошлом году же умоляли умные люди отказаться от этого конкурса, никого не посылать, не послушались. Я бы и сегодня отказался от него

Режиссер отметил, что России пора перестать унижаться перед Западом и продемонстрировать, наконец, чувство собственного достоинства.

Напомним, что накануне оргкомитет «Евровидения — 2018» обнародовал список 42 стран-участниц песенного конкурса, среди которых есть и Россия. Право трансляции конкурса на территории России по-прежнему оставляет за собой Первый канал.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/stanislav-govoruhin-prizval-bojkotirovat-evrovidenie.html