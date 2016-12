Stand Up 18.12.16 rutube: эфир последнего выпуска нового сезона 2016 показали на ТНТ

Stand Up 18.12.16 последний выпуск, смотреть онлайн. На канале «ТНТ» одним из популярных проектов является Stand Up. Некоторое время назад он появился в эфире этой телекомпании, а сегодня является одним из востребованных проектов у любителей оригинального юмора. В эфире этой передаче зрители могут увидеть выступления в жанре Stand Up. Это юмористическое направление уже давно популярно в западных странах, а вот в нашей стране пик популярность данного жанра приходится на текущее время.

В каждом выпуске Stand Up зрители могут видеть выступления команды талантливых артистов, которые отличаются прекрасным авторским юмором. Число последователей этого жанра год от года только возрастает. В настоящий момент резидентов данного шоу можно увидеть не только по телевизору, но и в концертных залах. Команда проекта дает гастроли в разных городах нашей страны. Сольный концерт Руслана Белого некоторое время назад показал в своем эфире канал «ТНТ». Теперь наступил черед еще одного известного участника данного шоу — Стаса Старовойтова.

Stand Up 18.12.16 последний выпуск, смотреть онлайн. Телезрители, которые регулярно смотрят выпуски этой программы, знают, что этот комик долгое время в своих выступлениях отпускал шутки в основном по поводу своей семьи и маленькой дочки. Однако на своем первом сольном концерте он покажет себя с совершенно другой стороны. От него вы не услышите доброго юмора. Он будет выражать свои мысли без каких-либо рамок и рассказывать шутки, которые не прилизаны. Этой весной в СДК МАИ этот комик выступил с первым сольным концертом. Теперь его выступление смогут увидеть телезрители в эфире канала «ТНТ».

Stand Up 18.12.16 последний выпуск, смотреть онлайн. В совершенно ином образе он предстал на своем концерте. Для оформления сцены были использованы довольно серьезные декорации. Зрители, которые оказались в зале, увидели на сцене железные цепи, а также аппаратуру в коробках. Кроме того, на откровенные темы Стас по ходу выступления шутить не боялся. Самым честным он называет свой юмор, поскольку, как говорит Старовойтов, он воспитывался на рок-музыке. По его словам, именно этот жанр музыкального творчества является самым честным.

Первый концерт Старовойтова можно вполне сравнить с настоящим рок-н-роллом. В нём он затронул звезд, которые постепенно стареют. Также по ходу своего выступления комик рассказал про Евгения Цыганова, а также затронул политику и алкоголь. Не обошел он вниманием и свою личную жизнь. Артист рассказал, как проходил его развод с женой, которая стала подозревать его в измене. Также он поделился своими приключениями во время поездки на Кубу, где он пытался искать себя и, находясь там, наконец-то понял коммунистов. Зрители, которые подключатся к просмотру этого концерта, смогут увидеть совершенно другого Старовойтова. Жесткие словечки в своих выступлениях он не боится использовать, а кроме того, делится правдой о себе и других людях со зрителями в зале.

Stand Up 18.12.16 последний выпуск, смотреть онлайн:

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7841-stand-up-181216-rutube-efir-poslednego-vypuska-novogo-sezona-2016-pokazali-na-tnt.html