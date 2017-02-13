Стало известно, почему ВСУ разоружили крымскотатарский батальон на Херсонщине

В Херсонской области произошло столкновение между ВС Украины и представителями незаконного вооруженного формирования.

Местные источники «Газеты. Ru» рассказали, что среди ночи военные во главе с нетрезвым майором разломали ворота базы крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана в Херсонской области, недалеко от границы с Крымом.

В Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВС Украины (ВСУ) с неизвестной вооруженной группировкой в Херсонской области. По этим данным, подразделение ВСУ, которое входит в воинскую часть командования «Юг», занималось обустройством своих позиций.

«Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования», — сообщили в пресс-службе ВСУ.

В результате боевая группировка была разоружена.

ВСУ опровергли информацию ряда украинских СМИ о нападении на военизированную организацию «Аскер» недалеко от Чонгара.

Эти данные — попытка «очернить Вооруженные силы Украины, внести определенный разлад и недоверие в украинском обществе», отмечается в сообщении.

Контрольно-пропускной пункт «Чонгар», отделяющий территорию Украины от Крыма, до сих пор интенсивно используется гражданами Украины и России для транзита.

О том, что именно ВСУ спровоцировали конфликт с «Аскером», ранее сообщил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров, председатель запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа».

«В ходе инцидента военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации „Аскер“, предпринимались попытки применения физической силы к членам организации», — написал Чубаров в фейсбуке.

В интервью «Украинской правде» глава самого «Аскера» Ленур Ислямов косвенно подтвердил факт столкновения с ВСУ и подчеркнул, что военные не сообщили активистам о том, что проводят учения вблизи их расположения.

«Никто в известность „Аскер” не поставил. Они увидели, что возле них, в непосредственной близости, люди в балаклавах что-то делают.

Возник словесный конфликт, который в итоге закончился порчей имущества „Аскера”», — сообщил Ислямов.

Сам Ислямов некоторое время после перехода Крыма в состав России занимал пост вице-премьера республики. Однако затем политик уехал в Киев и встал в оппозицию к новым властям полуострова. Ислямова также считают одним из организаторов экономической блокады Крыма.

Глава госкомитета Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов заявил, что, по его сведениям, действия украинских силовиков связаны с решением командиров ВСУ «навести порядок и защитить граждан Херсонской области, где добровольческим батальоном чинится настоящий произвол и беззаконие».

Этнический компонент

«Аскер» представляет собой костяк пока неофициального крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана. Эта группировка имеет свою давнюю и сложную историю.

«На границе с Крымом должен стоять крымскотатарский батальон, который первым встретит удар при вторжении России и первым войдет на полуостров при возвращении полуострова», — так определил концепцию будущего подразделения «Газете. Ru» один из лидеров блокады Крыма еще осенью 2015 года.

Тогда же и обнаружились проблемы с созданием такого подразделения со стороны Министерства обороны Украины.

«В вооруженных силах Украины не будет национальных частей. Точка!» — охарактеризовал проблему источник в ВСУ.

С тех пор концепция создания батальона имени Номана Челебиджихана существенно поменялась. Сегодня он формируется на базе в поселке Чонгар из выходцев с полуострова. Именно в таком качестве он должен получить номер. На его основе планируется сформировать стандартный батальон ВСУ или национальной гвардии.

Штат подобного подразделения — 200 человек. Пока эта база формально принадлежит так называемой общественной организации «Аскер».

Представители «Аскера» ведут наблюдение за тем, как выполняется украинская блокада на границе с Крымом. Между тем Херсонская область — место, где каждый второй имеет доход от торговли с Крымом, которая никогда не прекращалась: от доставки людей на такси и микроавтобусах в Джанкой и Симферополь до продажи рыбы.

Неизбежно у такого бизнеса появляются покровители, в том числе из украинских силовых структур. Всем этим людям «Аскер» — организация, которая мешает жить и торговать.

Местный источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Газете. Ru», что столкновение между ВСУ и представителями «Аскера» все-таки было.

«Приехали военнослужащие среди ночи во главе с майором и разломали ворота, положив людей лицом в пол.

Утром приехал другой командир, извинился и пообещал все отремонтировать. Грустно, но такое тоже бывает», — рассказал он.

По этим данным, украинский майор был нетрезв.

Эту версию подтвердил на своей странице в фейсбуке редактор крымскотатарского канала АТР Осман Пашаев.

«Захватом руководил пьяный майор, которому пожаловался местный предприниматель — владелец кафе и рынка на Чонгаре», — написал Пашаев.

Объясняться с «Аскером» утром приезжал командир 34-го батальона 57-й бригады ВСУ майор Сергей Шпанко. На базе все утро провел командир 57-й бригады ВСУ Дмитрий Красильников.

Крымские татары имеют широчайшие возможности для распространения своей точки зрения в Киеве — у них есть свое телевидение, народные депутаты и свои редакторы ведущих украинских электронных СМИ. Уже утром в Чонгаре оказался вдохновитель блокады Крыма и инициатор создания батальона Ленур Ислямов.

«Инцидент на Чонгаре исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или национальной гвардии отдельного крымскотатарского воинского подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины — жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей», — сообщил позже в понедельник Чубаров.

«Газеты. Ru» в Минобороны Украины сообщил, что разбирательства только начинаются.

«Инцидент с военнослужащими на БТР произошел в 2 километрах от границы и позиций российской армии. С этим будут разбираться максимально строго», — сказал источник.

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Александр Братерский, Дмитрий Кириллов