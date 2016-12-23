Стало известно, кто заменит Савченко в ПАСЕ

Вместо Надежды Савченко в украинскую делегацию ПАСЕ войдет бывший «правосек» Борислав Береза. Сообщившая об этом нардеп Анна Гопко особо отметила, что Береза был не только заместителем Савченко, но и «эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ и знает несколько иностранных языков».

«Он будет представлять Украину и отстаивать интересы государства», — отметила Анна Гопко, имея в виду Борислава Березу.

Береза известен своими радикальными высказываниями в период пребывания на посту спикера «Правого сектора»*, однако после избрания в Верховную Раду ушел из ПС.

Надежда Савченко лишилась права представлять Украину по решению Верховной рады 22 декабря. За ее исключение из делегации проголосовали 237 нардепов. Савченко попала в опалу после своих контактов с лидерами ЛНР и ДНР.

* запрещенная в России экстремистская группировка