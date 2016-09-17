Сталин против Маннергейма: кому нынче можно ставить памятники, а кому нет?

В Сургуте на набережной Оби появился памятник – бюст Иосифа Сталина, к которому уже несут цветы. Установили его по инициативе общественной организации «Русский дух», которая уверена: место генералиссимусу выбрано правильно. Ведь именно отсюда в годы Великой Отечественной защитники Родины уходили на фронт.

Власти же Сургута сочли, что «бюст Сталина был установлен незаконно. Рядом комиссией по топонимике тут согласовано место для установки памятника репрессированным, на который сейчас собирают средства», – цитирует ТАСС представителя городской администрации Екатерину Швидкую.

И далее почти однофамилица знатного российского культуртрегера-антисоветчика М. Швыдкого добавляет с клекотом в горле:

«Еще не высохли слезы тех людей, которые сюда были сосланы. В 1932 году было сослано почти 9 тыс. человек – это примерно половина того населения, которое тогда жило в поселке… Скорее всего будет составлен акт о незаконной установке. Если это будет доказано, строение снесут».

Надо сказать, что бюст Сталина возник как раз на той площадке, где запланировано поставить и «памятник репрессированным», на который администрация Сургута выделила целый миллион бюджетных денег. Всего же его смета – 5 млн., а недостающие 4 надеялись собрать через пожертвования. Но граждане не понесли свою трудовую копейку на увековечивание памяти «жертв индустриализации». И за год так и не добавили в официальную копилку ни шиша.

А на бюст Сталина деньги были собраны всем миром в мгновение ока. То есть народ голосует за Сталина рублём – какие еще нужны доводы для власти, воспевающей сейчас экономический приоритет?

У памятника народному вождю дежурит круглосуточно охрана – сугубо из добровольцев, а не из наемных ландскнехтов, как в случае с доской фашиста-Маннергейма.

И тут возникает интересная коллизия, которая выливается фактически в противостояние власти и народа. При декларируемом у нас, согласно Конституции, народовластии власть, с одной стороны, трубит о каком-то «согласии и примирении», а с другой – прет прямо против волеизъявления народа!

Никто не спрашивал его, когда устанавливали памятники Солженицыну, Краснову, Колчаку, Маннергейму и прочим ярым врагам советского народа – а другого у нас пока не народилось. Причем за его же, народа, деньги, взятые из бюджета – и с любыми нарушениями закона. И когда народ, чья власть в РФ по Конституции священна, выражает свое категорическое несогласие с этой памятной политикой – ему фактически плюют в лицо!

Ну как же так?

Когда народ сам собирает свои кровные и выражает свою волю через установку того же памятника Сталину – это, выходит, незаконно! Но если у нас демократия и единственным источником власти является народ – то форменная власть, поступающая явно вопреки воле народа, уже не демократическая, антинародная – и, соответственно, неконституционная? Так или нет?

Посмотрите: две равные примерно ситуации – с доской Маннергейма и с бюстом Сталина. Оба объекта возникли в виде самостроя – но гитлеровского союзника власть сносить не собирается, а Сталина – аж бегом! Это такое у нас согласие и примирение, да? При том, что большинство явно за Сталина и против Маннергейма!

И в чем цель этого нагнетаемого из кожи вон противостояния на мемориальной почве? Окончательно взбесить народ, натравить его на Путинскую вертикаль и все-таки зажечь в стране, при ее нарастающем обеднении, майдан? Или нагнуть вконец всех, объяснив им на пальцах этих памятников, что вы – никто, и Конституция – не про вас. Что захотят эти господа Швидкие и Швыдкие, то и будут делать!

И случай со Сталиным и Маннергеймом – далеко не единичный. За 2015 год было выделено 4 млрд. руб. «президентских грантов» на увековечивание памяти «жертв политических репрессий» – как следует из официальных данных Минэкономразвития.

Кроме того на казенный счет существуют Государственный музей ГУЛАГа, Мемориал расстрелянных – лично Сталиным! – поляков в Катыни, Комиссия по десталинизации при Президенте РФ и т.д.

А тут еще и «год Солженицына» грядет. Который тоже вылетит в немалую копеечку, с монументализмом и увековечиванием всякого антисоветского бреда – если его намереваются праздновать на уровне ЮНЭСКО.

Только на один проект «Стена скорби» только Правительство Москвы, помимо всего вышеперечисленного, выделило 460 млн. руб.

Почему бы не провести референдум, хотя бы общегородской (а можно и общероссийский), с таким вопросом: что ставить на бюджетные (а значит – народные) деньги – памятники Сталину или «жертвам»?

Но при всем «дальнейшем развитии» демократии в России такого референдума процентов эдак на 99,9 не будет никогда. Почему? Да потому что результат его, в точности как в крымском, слишком предсказуем. А какая власть, пусть даже трижды демократическая, пойдет против себя за чаяния оприходованного ей народа?

По мотивам norgnorg

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107999/14771/-