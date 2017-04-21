СТАЛИН И ШОУ

(отклик на выступление общественного деятеля Израиля Якова Кедми

в шоу-программе Владимира Соловьёва)

«Миром правят совсем сумасшедшие».

Лев Толстой

Из выступления русскоговорящего Якова Кедми:

« … Почему Сталина так народ любит? Сталин был последний государственный деятель, который заботился о своей стране. После него такого не было, которому было абсолютно наплевать на свои личные интересы, личные богатства, личные удобства. Не было такого после него.

И потом, никогда, когда рассматривают Сталина, обращают внимание на те или иные его действия. Сталин был жестокий человек. Но жестокость его не была самоцелью. Это был инструмент. А другого он не нашёл. А мог ли он найти другой или нет? Была ли альтернатива Сталину или нет? У кого? Троцкий? А Троцкому было наплевать, на Россию…

… Я говорю сейчас об альтернативе. Троцкому было наплевать на Россию, и 90% большевиков было наплевать на Россию независимо от их происхождения, и русским – тоже… Сталин оказался единственным, которому была дорога Россия. Грузинский семинарист, но он любил Россию. По-своему. Он не нашёл других методов. Были другие методы? А я не знаю.

ВСЕМ, КТО ВЫСТУПАЕТ С КРИТИКОЙ СТАЛИНА: А как бы вы сделали из неграмотной России, интеллигенция которой презирает свой народ, не хочет его знать, народ рабов и немногой интеллигенции, которая знает французский и немецкий, а на русский ей наплевать? Как из этой страны сделать что-то в том мире, который начался в двадцатом веке?

Все упрекают Сталина за то, что он сделал с колхозами, с мужиками.

А если бы он не сделал – чем бы Советский Союз воевал в 41 году?

Мужик – он мужик! Что Сталин сказал? «Мы мужику дали деньги, а он не даёт нам хлеба, потому что он мужик, он приземистый»…

А другого способа у него (Сталина) не было. Если кто-то может сказать, что можно было другим способом провести индустриализацию страны в то время, в тех условиях, с тем народом, который был, с той властью, которая была, можно было другой властью? Не было! Не могла быть тогда в России демократия, её не было нигде. А что говорить о том, что народ был свободный? Безграмотный народ свободным не может быть.

Рабы в первом поколении свободными не могут быть. Поэтому была в России такая власть, которая могла удержать Россию. Была бы другая власть, не было бы России»… (конец речи, бурные аплодисменты…).

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Ну и где же тут выступление русского интеллигента в шоу-программе Владимира Соловьёва? Это ведь просто неуклюжая попытка оправдать тех инородных злодеев, кто на Руси издевался над коренным русским народом и в 20 веке. Особенно – после 1917 года. И – преуспел в этом. Считать русского мужика тупым и приземлённым, жизнь которого, мол, ничего не стоит сама по себе – это, оказывается, теперь так интеллигентно!..

То, что Сталин любил Россию, – это отчасти верно, но любил ли этот жестокий грузин русский народ, который, по словам Якова Келми, «рабы в первом поколении»? Такое впечатление, что Иосиф Джугашвили (Коба), и русскоговорящий Яков Кедми – это ближайшие родственники или «миролюбивые» конкуренты в борьбе за любовь русского народа.

Трезвому русскому человеку достаточно задать самому себе всего несколько серьёзных вопросов, чтобы постановочная шоу-программа на ЦТ представилась подозрительной провокацией, направленной на унижение и даже возможное очередное уничтожение остатков коренного русского народа на территории РФ в третьей мировой войне, в которую Америка в очередной раз втягивает Россию.

Итак, вопросы на засыпку:

1. Где был Сталин две недели после нападения 22 Июня 1941 года

фашистской Германии на Советский Союз?;

2. Почему в окраинных республиках СССР (Грузия, Армения,

Азербайджан) или в кавказских автономиях (Карачай, Черкесия, Кабар-

да, Адыгея, Чечня, Дагестан и др.) не было «раскулачиваний» местного

населения и искусственных голодоморов?;

3. Каким был национальный состав первого так называемого «совета народных комиссаров», руководства Красной Армии и ЧК, ВЧК, НКВД… И почему?

4. Кем на самом деле были «латышские стрелки» и кто отдавал приказы на расстрел не только прохожих, не имеющих трудовых мозолей, но и казаков, причём в начале от мала до велика, а потом – только старше 50 лет? Чтобы вытравить память из народа?

* * *

… Как говорят в Одессе, между интеллигенцией и образованщиной две большие разницы. Думается, что и то, и другое может запросто передаваться по наследству… Хотя, настоящих интеллигентов всегда заметно меньше, чем всевозможных извращенцев.

Вот Лев Толстой, например, был настоящим русским интеллигентом, так как имел своё мнение по многим важным и острым вопросам бытия и сознания. И главное: Он никому не подпевал, и не льстил – ни патриархам, ни царям. Потому то попы совсем его не понимали, да и понять не могли.

А через сто лет Лев Толстой почему-то оказался правым и востребованным в обществе. И мысли Его пришлись весьма кстати в современных исследованиях вопросов Веры и религий. Так, Лев Николаевич Толстой более ста лет тому назад, после бесед с московским раввином Шломо Минором, записал в своём дневнике: «Миром правят совсем сумасшедшие…».

У любого негативного явления есть глубинная первопричина. Но раз уж начали копать, то извольте копать глубже! И вы узнаете, почему современный мир всё больше и больше озлобляется, а последствия крепостного права на Руси от всех царей-властолюбцев – с большей долей инородной примеси в крови – благополучно дожили до наших дней.

Технический прогресс – это не показатель гармоничного развития Человека вообще. И – социального развития общественных отношений в государстве. Не будь переворота 1917 года, индустриализация всё равно была бы. А гражданской войны и второй Отечественной, в которой фашизм немецкий утопили в русской крови, могло бы и не быть вовсе.

Не будь большевистской пропаганды в начале 20 века, проистекающей из русофобий Маркса, Энгельса, Ленина-Бланка, Троцкого и т.д., русских сейчас было бы 400 – 500 миллионов.

+ + +

В 20 веке Сталин (джугашвили – сын еврея в переводе на русский язык) сумел уничтожить почти всю ленинскую гвардию, как воров и врагов русского народа, но почему-то уж очень увлёкся и принялся за русских крестьян… «Раскулачивание» самых умелых и трудолюбивых + «воспитательный закон о колосках» – это происходило уже при его власти.

Многие «изторики» теперь недоумевают, почему Сталина похоронили в дырявых носках (оказывается, других у него просто не было), и в чём был смысл его жизни у власти. Может, он просто был никотиновым наркоманом?

И потом, в любой интернациональной бандитской шайке (я имею в виду и РКПб и ИГИЛ, и др.) обычно сильная конкуренция в борьбе за власть…

Вот яркие примеры централизованных (по команде из Москвы) издевательств над русским крестьянством на Кубани 30-х годов:

Старожилы казачьей станицы Удобной, которая находится на границе с Черкессией, до мутного времени девяностых годков помнили голодные годы и рассказывали о них; о том, как отбирали у казаков и колхозный семенной фонд, и припрятанные по хатам, чердакам, сараям остатки урожая в целях выживания семей, как затем сваливали конфискованную кукурузу на центральной площади в одну большую кучу под открытым небом, воздвигнув над ней красный флаг и выставив по периметру охрану.

За зиму эта гора почему-то испортилась – попрела, наверное… А весной обезумевшим от голодного мора людям, тем, кто каким-то чудом дотянул до весны и уберегся от каннибализма, разрешили подходить к этой куче, брать уже почерневшую вместе с флагом кукурузу и… кушать. И вот по кубанской казачьей станице, где при царе для детей казаков была церковно-приходская школа, в 1933 году прокатилась ещё одна волна погибели, но уже от заворота кишок…

У автора этих строк бабушка тоже была простой русской крестьянкой на Кубани из казачьего сословия, у которой вначале ХХ века были и муж, и шестеро детей, и дом, и корова, и мелкая живность, и даже – свой огород.

Но вот задолго до Великой Отечественной Войны она, кроме нажитого крестьянским трудом (от зари до зари…) скромного имущества, потеряла ещё и мужа, и двоих сыновей в РЕЗЕРВАЦИИ для «раскулаченных» русских казаков в засушливом районе ставрополья. В «РОМАНОВКЕ» они и погибли от привозной гнилой болотной воды. Когда уже в пятидесятых годах её, многострадальную и наскитавшуюся по Закавказью, но, всё-таки, вернувшуюся после смерти Сталина на Кубань, часто спрашивали односельчане, куда, мол, делись её муж и сыновья, то она всем прямо так и отвечала: «ВЛАСТЬ ПОЕЛА»…

Оказывается, в тридцатых годах двадцатого века и на Кубани, и на Волге, и на Украине было одно и тоже. А потому автор приходит к выводу: когда на Руси во власть пробираются неруси, то вокруг начинают бурлить реки крови. В начале века Россия была на 80% крестьянской страной и кормила половину Европы хлебом, а первое так называемое советское правительство на 90% состояло из инородных городских бандитов: троцких, дзержинских, урицких, володарских…

Наверно наилучшее общественное обустройство в современном мире и наилучшую организацию Труда можно теперь наблюдать разве лишь у пчёл и муравьёв. Если многое у них перенять и внедрить в современное общество, то жизнь человеческая наверняка не была бы обречена на погибель…

Поэтому если кто-то теперь считает, что еврейский фашизм на Руси лучше фашизма немецкого, а современные олигархи РФ лучше украинских, то пусть так и остаётся жить – в дерьме. Мол, из двух зол выбрать лучшее – это теперь праведно и интеллигентно… *

Ну и как же теперь русские люди будут воспитывать своих детей, внуков? Да и вообще – молодежь? Может, они сумеют изолировать несозревшие головы молодых от агрессивной рекламы потребления и яростной пропаганды нездорового образа жизни через иностранные развращающие фильмы на всех каналах ЦТ да лживые провокационные шоу-программы? Но кто же теперь такое «вольнодумство» остаткам Русского Народа позволит?!

Не возникает ли тут подозрение, что некоторых современных российских литераторов РФ, не говоря уже о «журналистах», давно и как бы уже традиционно используют жиды с двойным гражданством, преуспевшие ещё в СССР в ипостаси агентов американской и израильской разведок? **

Однозначно: НЕ БУДЕТ РУССКОГО НАРОДА – НЕ БУДЕТ И РОССИИ.

Ещё более ста лет тому назад Лев Николаевич Толстой пытался донести русским людям Правду о главной причине озлобления мира. К сожалению, попы его совсем не понимали, да и никак не могут до сих пор понять – ни в начале 20-го века, ни уже в 21 веке. И вот «вдруг» выясняется, что Лев Николаевич Толстой был прав! А наблюдаемая современная реальная жизнь людишек в озлобленной среде обитания – это всего лишь последствия противоречий между Верой и религиями, откуда и проистекают все современные проблемы бытия и сознания. ***

«Михаил Топтыгин»

Казачий юг России

27.12. 16.

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ПРИМЕЧАНИЯ:

* «ДЕМОНОКРАТИЯ»:

http://www.proza.ru/2016/11/13/1392

** О деятельности Якова Кедми в СССР и РФ:

https://youtu.be/78L5eJRzzRI

*** продолжение темы:

«БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ»:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801993016617697&set=a.385118224971847.1073741827.100004210185697&type=3

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109160/18236/-