Стали известны подробности встречи Путина и Си Цзиньпиня

Агентство Синьхуа сообщает, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в понедельник вечером обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сирийский вопрос.

Председатель Китая находится в Москве с двухдневным визитом. В понедельник два лидера провели неформальную встречу в Кремле.

«Два лидера обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии. Обе стороны согласились, что Китай и Россия должны сохранить стратегическое сотрудничество, чтобы содействовать мирным переговорам и решению проблемы на Корейском полуострове должным образом, а также подтолкнуть все стороны к решению ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров», — отмечает агентство.

По данным Синьхуа, оба лидера вновь подтвердили, что выступают против развертывания американских ПРО THAAD в Южной Корее.

«Россия и Китай должны усилить взаимную поддержку и тесное взаимодействие по основным международным и региональным проблемам…

Я считаю, что визит председателя КНР придаст новый импульс и стимул для развития всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства России и Китая», — приводит агентство слова российского президента.

Председатель КНР, как сообщает агентство, в свою очередь отметил, что Россия и Китай должны укреплять двустороннее сотрудничество, а также взаимную поддержку в вопросах развития и защиты интересов национального суверенитета и безопасности.

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