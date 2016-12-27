Стали бы вы насмехаться, если бы разбился украинский самолет? — опрос на улицах Донецка (ВИДЕО)

После мерзкого, сатанинского глумления интернет-пропагандистов и даже официальных представителей администрации Порошенко над страшной трагедией в небе над Черным морем журналисты решили провести опрос в Донецке, с целью выяснить, могли бы жители ДНР позволить себе аналогичные злобные чувства, произойди подобная катастрофа с украинским самолетом.

Результат оказался вполне ожидаемым.

Кстати, опрос на улицах Киева (см. второе видео) убедительно доказал, что простые украинцы категорически не разделяют точку зрения официальных пропагандистов «партии войны» и искренне сочувствуют человеческому горю, которое вне государственных границ и национальной принадлежности.