Украина 

Стали бы вы насмехаться, если бы разбился украинский самолет? — опрос на улицах Донецка (ВИДЕО)

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Стали бы вы насмехаться, если бы разбился украинский самолет? — опрос на улицах Донецка (ВИДЕО) | Русская весна

После мерзкого, сатанинского глумления интернет-пропагандистов и даже официальных представителей администрации Порошенко над страшной трагедией в небе над Черным морем журналисты решили провести опрос в Донецке, с целью выяснить, могли бы жители ДНР позволить себе аналогичные злобные чувства, произойди подобная катастрофа с украинским самолетом.

Результат оказался вполне ожидаемым.

Кстати, опрос на улицах Киева (см. второе видео) убедительно доказал, что простые украинцы категорически не разделяют точку зрения официальных пропагандистов «партии войны» и искренне сочувствуют человеческому горю, которое вне государственных границ и национальной принадлежности.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482817809

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