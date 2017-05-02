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Стала известна предполагаемая тема разговора Путина и Трампа

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Стала известна предполагаемая тема разговора Путина и Трампа | Русская весна

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, обсудит конфликт в Сирии, передает агентство Рейтер.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила график президента США, согласно которому Трамп намерен провести во вторник телефонный разговор с Путиным. Разговор запланирован на 12.30 (19.30 мск).

«Два лидера, вероятно, обсудят войну в Сирии», — передает агентство.

Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первый состоялся в конце января. Второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493697024

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