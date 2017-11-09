Россия 

Стала известна дата встречи Путина и Трампа

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Стала известна дата встречи Путина и Трампа | Русская весна

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут свою вторую официальную встречу уже завтра, 10 ноября.

Ясность на этот счет внес помощник президента России Юрий Ушаков, уточнив, что время встречи сейчас согласовывается.

Таким образом, лидеры двух государств встретятся во Вьетнаме на полях саммита АТЭС.

Ранее Ушаков отмечал, что на грядущей встрече Путин и Трамп смогут обсудить ситуацию в Сирии, на Корейском полуострове, а также важные моменты двусторонних отношений РФ и США.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510214199

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