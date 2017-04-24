Стала известна дата следующего этапа рассмотрения безвиза для Украины

Комитет постоянных представителей — послов — ЕС (COREPER) 26 апреля рассмотрит вопрос введения безвизового режима для Украины.

Повестка встречи послов ЕС на ближайшую среду опубликована сегодня на сайте Совета ЕС и Европейского совета.

В перечне проектов, которые COREPER будет рассматривать 26 апреля, указан «регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в регламент о перечне третьих стран, чьим гражданам при пересечении внешних границ требуется виза, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина)».

После того, как свое слово по украинскому безвизу скажут послы Евросоюза, его должен будет утвердить Совет ЕС. На Украине ожидают, что это произойдет ориентировочно 11 мая.

После этого, мечтают в Киеве, состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Фактически безвиз должен вступить в силу через 20 дней после опубликования.

Напомним, 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал, наконец, за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.