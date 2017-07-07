Стал известен список участников встречи Путина и Трампа
В первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в пятницу примут участие главы внешнеполитических ведомств двух стран.
Об этом сообщает американское издание Axios.
«По информации чиновников, знакомых с подготовкой встречи, на ней будут Трамп, Путин, госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и переводчики», — пишет издание, уточняя, что общее число участников беседы составит шесть человек.
Встреча лидеров состоится на «полях» саммита G20 в Гамбурге. Она начнется в 16.45 и продолжится около получаса, как сообщили ранее в Белом доме.
Ожидается, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис на Украине. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге «хороший обмен» взглядами на природу отношений между двумя странами.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499400911