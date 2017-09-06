Стал известен результат анализа ДНК останков Сальвадора Дали

Знаменитый испанский художник-сюрреалист не является отцом Пилар Абель, которая настояла на эксгумации останков Дали и проведения ДНК-теста.

Родившаяся 1 февраля 1956 года испанка утверждала, что у ее матери с художником была любовная связь, в результате которой она и появилась на свет.

Эксгумация состоялась 20 июля в городе Фигерас в Каталонии. Для теста на отцовство были взяты пробы волос, ногтей и зубов, а также извлечены две длинные кости. В результате оказалось, что Абель не может быть биологической дочерью Сальвадора Дали, приводит ТАСС текст пресс-релиза Фонда Гала — Сальвадор Дали.