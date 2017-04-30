Шоу-бизнес 

Стал известен победитель шоу «Голос.Дети»

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Вчера вечером страна с замиранием сердца ждала объявления победителя очередного сезона популярного талант-шоу «Голос.Дети». На протяжении трех месяцев одаренные участники демонстрировали зрителям и наставникам свои невероятные вокальные возможности. До финального этапа добрались девять ребят.

По итогам зрительского голосования третье место заняла подопечная Нюши Алина Сансызбай, второе — Дениза Хекилаева из команды Валерия Меладзе. Ну а победительницей шоу заслуженно стала 13-летняя Елизавета Качурак, воспитанница Димы Билана. Девочка с самого начала обратила на себя внимание необычайно проникновенным исполнением взрослого романса из кинофильма «Служебный роман». А невероятно сложная эмоционально баллада Людмилы Гурченко в исполнении Лизы и вовсе не оставила никого равнодушным.

Дима Билан был невероятно счастлив, что именно его подопечная стала победительницей. Несмотря на проблемы со здоровьем и сильные боли, певец отказался от срочной госпитализации, мужественно дождавшись окончания проекта.

Фото: vk

Валерий МеладзеДима БиланНюша

По материалам: http://starandstar.ru/stal-izvesten-pobeditel-shou-golos-deti.html

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