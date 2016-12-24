США, желая сменить власть в Сирии, помогают деструктивным силам, — МИД России
Администрация президента США Барака Обамы в своем стремлении сменить власть в Сирии готова помогать любым деструктивным силам, в том числе группировке «Джебхат ан-Нусра»*, говорится в комментарии МИД РФ в связи с новыми антироссийскими санкциями США.
«Нас также пытаются „наказать” за поддержку правительства Сирии в борьбе с терроризмом, угрожающим не только этой стране, но всему миру. Давно замечено, что при нынешней администрации Вашингтон в своем стремлении к смене власти в Сирии готов помогать любым деструктивным силам. Оберегает и прикрывает террористическую группировку „Джебхат ан-Нусра”, являющуюся ничем иным, как подразделением „Аль-Каиды”*, совершившей самые страшные теракты в истории США. Видимо, в Белом доме забыли, что по американскому законодательству пособничество террористам — тяжкое, уголовно наказуемое деяние», — говорится в документе.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482589268