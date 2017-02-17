США в Арктике: ни себе, ни людям

На заседании присутствовали представители всех стран-участниц Арктического совета (Российская Федерация, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Канада и США), а также представители других рабочих групп совета и неправительственных организаций.

С мая 2017 года председателем Арктического совета на два года становится Финляндия. Основное внимание было уделено программе, которую она планирует реализовать в течение этого срока. Среди перечисленных финнами задач важное место занимают вопросы судоходства и охрана морской среды от его негативного воздействия.

Одним из наиболее крупных мероприятий станут международные учения, которые пройдут в марте 2018 года в Ботническом заливе, в ходе которых будет отработана ликвидация разливов нефти в Арктике.

На сегодняшний день использование тяжелых видов топлива (мазута) представляет собой одну из наиболее крупных проблем региона.

Как сообщила в своем докладе группа по транспорту и экологии, «в случае разливов нефти в результате аварий судов невозможно полностью очистить море от тяжелых сортов нефтепродуктов, что крайне негативно скажется на чрезвычайно уязвимых видах жизни в Арктике».

Известно, что всего одна тонна нефти создает пленку площадью около 12 км², а танкер может перевозить от 16 до 320 и даже более тонн.

Поскольку в настоящее время в арктических водах подавляющее большинство судов используют именно мазут, делегациями было принято совместное решение разработать информационный документ с предложениями по урегулированию проблемы. Доклад будет представлен на рассмотрение в Международную морскую организацию.

Еще одним проектом, направленным на защиту морской среды от негативного влияния судоходства, стал Полярный кодекс, вступивший в силу 1 января 2017 года. Ответственными за контроль его выполнения были назначены Россия и Финляндия.

Напомним, что в декабре 2016 года бывший президент США Барак Обама и премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявили американскую и канадскую зоны в Арктике заповедными зонами и запретили добычу углеводородов на этих территориях.

С одной стороны, решение выглядит экологически позитивным. Нет добычи — нет сопутствующей инфраструктуры, эксплуатация которой и представляет собой наибольшую опасность для окружающей среды. Решение западных властей поддержали Всемирный фонд дикой природы и международная общественная организация «Гринпис». Однако не все так однозначно радужно.

Во-первых, вскоре после своей победы на президентских выборах в Штатах Дональд Трамп отметил, что в его планы входит активное развитие добычи топлива в Арктике. Эксперты не исключают, что нововведение Обамы было прощальным «подарком» для Трампа, политический курс которого он не одобрял. Теперь, после введения ограничений на добывающие работы, если господин Трамп захочет вновь начать работы на севере, ему придется добиваться отмены запрета через суды, что может занять не один год.

Во-вторых, на фоне действий Барака Обамы, получивших положительный отклик со стороны организаций по охране природы, работы других стран в Арктическом регионе могут вызвать критику общественности. Несмотря на то, что разработки месторождений ведутся с соблюдением экологических норм и проводятся мероприятия, направленные на оздоровление экологической обстановки в регионе, они будут выглядеть слепой и безответственной погоней за ресурсы.

Это может сыграть на руку странам Запада. Американский сенатор от штата Аляска признал, что Россия сильно опережает США в освоении Арктического региона.

«Мы опоздали», — констатировал он. И если американцы признают, что догнать Москву у них уже не выйдет, они, тем не менее, могут попытаться чинить ей препятствия.

Тем не менее, как показывает сотрудничество России с Норвегией и Финляндией по вопросам защиты окружающей среды, ни одна страна не предпринимает необдуманных действий в Арктике. Напротив, развитие региона, вероятно, идет несколько медленнее, чем могло бы, но в данном случае спешить нельзя. Без сомнения, каждая из стран, обдумывая свой следующий шаг, действует в своих интересах. Но пока одни беспокоятся о безопасном повышении эффективности и предотвращении возможных последствий, другие пытаются сделать так, чтобы не досталось никому.

Виктор Зарецкий