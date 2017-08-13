Россия 

США учат весь мир, не разобравшись с проблемами у себя дома, — СовФед

3 Комментария(ев)
США учат весь мир, не разобравшись с проблемами у себя дома, — СовФед | Русская весна

США «читают нотации» всему миру, при этом не могут мирным путем разобраться с проблемами и конфликтами внутри своей страны, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в связи с беспорядками в американском Шарлоттсвилле.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

«Прежде чем читать всему миру нотации о том, как обустроить жизнь в той или иной части планеты, США хорошо бы научиться мирным способом разрешать проблемы и конфликты в собственной стране», — сказал Клишас. 

По его словам, политика «всепоглощающей толерантности», которую проводила демократическая элита в США последние годы, не способствует разрешению проблем в обществе, а загоняет их внутрь.

«Потом эти проблемы прорываются насилием и беспорядками, с которыми в США борются путем введения комендантского часа и ограничением основных свобод», — сказал парламентарий.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из «Парка эмансипации» памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.

Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и «Ку-клукс-клана». В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34. Федеральные власти США начали собственное расследование событий.

Читайте также: Неожиданно: РПГ-7 вместо «Джавелинов», США уже поставляют Украине летальное оружие (ДОКУМЕНТЫ)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1502627489

Другие новости:

rqttpd_1502501523

Канонизация воров и разрушителей. Зачем Европа наградила режиссера Серебренникова

0
dojbir_1468787525

Сборной России по футболу нет, — Мутко

0
fpx4ki_1485664322

Мужество на Великой Войне: Футбол в блокадном Ленинграде шокировал немцев и поднимал дух наших (ФОТО, ВИДЕО)

0

3 thoughts on “США учат весь мир, не разобравшись с проблемами у себя дома, — СовФед

  • 13.08.2017 at 21:15
    Permalink

    * «США учат весь мир, не разобравшись с проблемами у себя дома, — СовФед»

    = «Сов(етский) Фед(я)» !!
    С США – давно понятно и без твоего «открытия».

    А ты – разобрался «с проблемами у СЕБЯ дома»??????

    * СМИ, 23 февр. 2017, 15:33. Андреэ Дэйморн. «США готовит ядерную войну с Россией»
    — «Сомневающиеся в том, что американ. правящий класс способен на развязывание бойни, должны обратиться к истории…
    …Национальная академия наук США пришла к выводу,
    что «крупномасштабная ядерная война»
    напрямую приведет к гибели четырех миллиардов человек…»

    * * СМИ, 17 сент.2015, 14:29. Василий Ваньков. «Базовые ценности армии США»
    Америка побила рекорд Рима по части военного присутствия за рубежом
    — «…«Глобальный полицейский» содержит около 800 военных баз
    за пределами своей территории…
    … И это не считая 11 авианосцев ВМФ США…
    На все остальные государства приходится около трех десятков зарубежных баз…»

    * * * А. Пушкин. «Братья-разбойники» (1821-22)
    — «Не стая воронов слеталась
    На груды тлеющих костей,
    За Волгой, ночью, вкруг огней
    Удалых шайка собиралась.

    Они стеклися для стяжаний!…

    Опасность, кровь, разврат, обман —
    Суть узы страшного семейства;
    Тот их, кто с каменной душой
    Прошел все степени злодейства;
    Кто режет хладною рукой
    Вдовицу с бедной сиротой,
    Кому смешно детей стенанье,
    Кто не прощает, не щадит,
    Кого убийство веселит,
    Как юношу любви свиданье…»
    — — — * — — —

    Reply
  • 13.08.2017 at 21:17
    Permalink

    1-10) _ «Не стая воронов слеталась»
    на «Холм» Содомовых огней – (1)
    то на Потомак приземлялась
    вся Шайка Звёздных Упырей !!!… (2)

    2-10) _ От «Звезданутых ГенеВралов»
    ты справедливости не жди ::
    Колонизаторов орава –
    у них Садизм уже в крови !!…

    3-10) _ Индейцев резали, стреляли,
    Рабов из Африки везли –
    по «христианской» же морали…
    Я уж назвал их – «Упыри»!…

    4-10) _ Как Бык в Пикассовской “Гернике”, (3)
    Рога «Слоняра» навострил !!…
    Он мнит :: жена его – как Нике!… (4)
    И – «Дранг нах Раша» протрубил !!…
    — — — — — — —
    (1) «Холм»- Капитолийский холме в Вашингтоне, местопребывание Конгресса.
    Содомовых огней — из Библии Содом и Гоморра.
    Потомак — река, на которой стоит Вашингтон.
    (2) ВИКИП (31 июля 2017). Исполнительный офис президента США
    — Макмастер, Герберт (1962) — генерал-лейт.
    С 20 февр. 2017 г. — советник на нацбезопасности.
    — Мэттис, Джеймс (1950) — генерал корпуса морской пехоты.
    С 20 янв. 2017 г. — министр обороны.
    — Келли, Джон Фрэнсис (1950) — 4-х звёздный генерал.
    С 31 июля 2017 г. Глава Админ-ции Б.Д.
    /С 20 янв. по 31 июля 2017 г. — министр внутр. безоп-сти США./
    (3) “Герника” (1937) — картина Пабло Пикассо, на которой в кубистической манере
    изображены последствия налёта немецкого «Легиона КОНДОР»
    в ходе гражданской войны в Испании.
    (4) Нике (Ника) — в древнегреч.мифологии богиня победы.
    Изображается крылатой или в позе быстрого движения над землёй.
    — — — * — — —

    Reply
  • 13.08.2017 at 21:21
    Permalink

    5-10) _ Учуял «Кондор», что Россия –
    остатки от былой Страны ::
    есть лишь – церковные «Мессии»,
    но нет – тех “Маршалов войны” !!!…

    6-10) _ Что ж, «Раб галерный», Русь – Галера ?..
    Иль ПУдет Крейсер как “Варяг” ??..
    Покинут ли Тебя Химеры ?..
    Взовьётся ль над “Авророй” стяг ???…

    7-10) _ Со «Стерхами» летал, Муд,рило;
    Лосятам морды целовал;
    нырял, косил, скакал, играл…
    А вкруг Тебя – «банкуют» Рыла
    и «правят Казнокрадов бал» !!!… (5)

    8-10) _ Учти !.. Их Грифы – то не Стерхи !..
    А «Слон», взбешён коль, – то не Лось !!…
    «Орлан» их – это ж Вестник Смерти !!..
    У них – веками так велось !..
    _ Герникой или Хиросимой
    России стать чтоб не пришлось !!!…

    9-10) _ «Акула Додсон» ждать не хочет,
    пока Русь мышцы нарастит !!…
    Он «Стерхов» – Дронами «замочит»,
    и, нагулявши аппетит,
    «Орла двуглавого» – казнит !!… (6)

    10-10) _ «Часы запущены»… и явно
    счёт на минуты уж пошёл !…
    И если Ты – «Орёл державный»,
    а не «подводник достославный», –
    Твой «Звёздный час» сейчас пришёл !..
    _ Так кто ж Ты :: С т е р х, или О р ё л ??…
    — — — — — — —
    (5) Куплеты Мефистофеля из оперы Ш.Гуно «Фауст» (1859)
    _ «На земле весь род людской
    Чтит один кумир священный,
    Он царит над всей вселенной,
    Тот кумир — телец златой!
    …Люди гибнут за металл!…
    Сатана там правит бал,
    Там правит бал!…»
    (6) * СМИ, 03.08.2017 в 10:10. Михаил Делягин.«Американцы хотят убить Путина»

    Силон Селенов, 03 августа 2017

    Reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *