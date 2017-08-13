США учат весь мир, не разобравшись с проблемами у себя дома, — СовФед
США «читают нотации» всему миру, при этом не могут мирным путем разобраться с проблемами и конфликтами внутри своей страны, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в связи с беспорядками в американском Шарлоттсвилле.
В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.
«Прежде чем читать всему миру нотации о том, как обустроить жизнь в той или иной части планеты, США хорошо бы научиться мирным способом разрешать проблемы и конфликты в собственной стране», — сказал Клишас.
По его словам, политика «всепоглощающей толерантности», которую проводила демократическая элита в США последние годы, не способствует разрешению проблем в обществе, а загоняет их внутрь.
«Потом эти проблемы прорываются насилием и беспорядками, с которыми в США борются путем введения комендантского часа и ограничением основных свобод», — сказал парламентарий.
Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из «Парка эмансипации» памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и «Ку-клукс-клана». В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34. Федеральные власти США начали собственное расследование событий.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1502627489
3 thoughts on “США учат весь мир, не разобравшись с проблемами у себя дома, — СовФед”
* «США учат весь мир, не разобравшись с проблемами у себя дома, — СовФед»
= «Сов(етский) Фед(я)» !!
С США – давно понятно и без твоего «открытия».
А ты – разобрался «с проблемами у СЕБЯ дома»??????
* СМИ, 23 февр. 2017, 15:33. Андреэ Дэйморн. «США готовит ядерную войну с Россией»
— «Сомневающиеся в том, что американ. правящий класс способен на развязывание бойни, должны обратиться к истории…
…Национальная академия наук США пришла к выводу,
что «крупномасштабная ядерная война»
напрямую приведет к гибели четырех миллиардов человек…»
* * СМИ, 17 сент.2015, 14:29. Василий Ваньков. «Базовые ценности армии США»
Америка побила рекорд Рима по части военного присутствия за рубежом
— «…«Глобальный полицейский» содержит около 800 военных баз
за пределами своей территории…
… И это не считая 11 авианосцев ВМФ США…
На все остальные государства приходится около трех десятков зарубежных баз…»
* * * А. Пушкин. «Братья-разбойники» (1821-22)
— «Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
…
Они стеклися для стяжаний!…
…
Опасность, кровь, разврат, обман —
Суть узы страшного семейства;
Тот их, кто с каменной душой
Прошел все степени злодейства;
Кто режет хладною рукой
Вдовицу с бедной сиротой,
Кому смешно детей стенанье,
Кто не прощает, не щадит,
Кого убийство веселит,
Как юношу любви свиданье…»
— — — * — — —
1-10) _ «Не стая воронов слеталась»
на «Холм» Содомовых огней – (1)
то на Потомак приземлялась
вся Шайка Звёздных Упырей !!!… (2)
2-10) _ От «Звезданутых ГенеВралов»
ты справедливости не жди ::
Колонизаторов орава –
у них Садизм уже в крови !!…
3-10) _ Индейцев резали, стреляли,
Рабов из Африки везли –
по «христианской» же морали…
Я уж назвал их – «Упыри»!…
4-10) _ Как Бык в Пикассовской “Гернике”, (3)
Рога «Слоняра» навострил !!…
Он мнит :: жена его – как Нике!… (4)
И – «Дранг нах Раша» протрубил !!…
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(1) «Холм»- Капитолийский холме в Вашингтоне, местопребывание Конгресса.
Содомовых огней — из Библии Содом и Гоморра.
Потомак — река, на которой стоит Вашингтон.
(2) ВИКИП (31 июля 2017). Исполнительный офис президента США
— Макмастер, Герберт (1962) — генерал-лейт.
С 20 февр. 2017 г. — советник на нацбезопасности.
— Мэттис, Джеймс (1950) — генерал корпуса морской пехоты.
С 20 янв. 2017 г. — министр обороны.
— Келли, Джон Фрэнсис (1950) — 4-х звёздный генерал.
С 31 июля 2017 г. Глава Админ-ции Б.Д.
/С 20 янв. по 31 июля 2017 г. — министр внутр. безоп-сти США./
(3) “Герника” (1937) — картина Пабло Пикассо, на которой в кубистической манере
изображены последствия налёта немецкого «Легиона КОНДОР»
в ходе гражданской войны в Испании.
(4) Нике (Ника) — в древнегреч.мифологии богиня победы.
Изображается крылатой или в позе быстрого движения над землёй.
— — — * — — —
5-10) _ Учуял «Кондор», что Россия –
остатки от былой Страны ::
есть лишь – церковные «Мессии»,
но нет – тех “Маршалов войны” !!!…
6-10) _ Что ж, «Раб галерный», Русь – Галера ?..
Иль ПУдет Крейсер как “Варяг” ??..
Покинут ли Тебя Химеры ?..
Взовьётся ль над “Авророй” стяг ???…
7-10) _ Со «Стерхами» летал, Муд,рило;
Лосятам морды целовал;
нырял, косил, скакал, играл…
А вкруг Тебя – «банкуют» Рыла
и «правят Казнокрадов бал» !!!… (5)
8-10) _ Учти !.. Их Грифы – то не Стерхи !..
А «Слон», взбешён коль, – то не Лось !!…
«Орлан» их – это ж Вестник Смерти !!..
У них – веками так велось !..
_ Герникой или Хиросимой
России стать чтоб не пришлось !!!…
9-10) _ «Акула Додсон» ждать не хочет,
пока Русь мышцы нарастит !!…
Он «Стерхов» – Дронами «замочит»,
и, нагулявши аппетит,
«Орла двуглавого» – казнит !!… (6)
10-10) _ «Часы запущены»… и явно
счёт на минуты уж пошёл !…
И если Ты – «Орёл державный»,
а не «подводник достославный», –
Твой «Звёздный час» сейчас пришёл !..
_ Так кто ж Ты :: С т е р х, или О р ё л ??…
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(5) Куплеты Мефистофеля из оперы Ш.Гуно «Фауст» (1859)
_ «На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой!
…Люди гибнут за металл!…
Сатана там правит бал,
Там правит бал!…»
(6) * СМИ, 03.08.2017 в 10:10. Михаил Делягин.«Американцы хотят убить Путина»
Силон Селенов, 03 августа 2017