«США учат весь мир, не разобравшись с проблемами у себя дома, — СовФед»

США «читают нотации» всему миру, при этом не могут мирным путем разобраться с проблемами и конфликтами внутри своей страны, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в связи с беспорядками в американском Шарлоттсвилле.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

«Прежде чем читать всему миру нотации о том, как обустроить жизнь в той или иной части планеты, США хорошо бы научиться мирным способом разрешать проблемы и конфликты в собственной стране», — сказал Клишас.

По его словам, политика «всепоглощающей толерантности», которую проводила демократическая элита в США последние годы, не способствует разрешению проблем в обществе, а загоняет их внутрь.

«Потом эти проблемы прорываются насилием и беспорядками, с которыми в США борются путем введения комендантского часа и ограничением основных свобод», — сказал парламентарий.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из «Парка эмансипации» памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.

Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и «Ку-клукс-клана». В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34. Федеральные власти США начали собственное расследование событий.

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