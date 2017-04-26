США разрабатывают оружие мгновенного глобального удара

США разрабатывают оружие для мгновенного глобального удара, заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара», — сказал Познихир на конференции в Москве в среду. По его словам, поступление первых комплексов в американские вооруженные силы планируется в 2020 году.

Эти средства, рассказал Познихир, предназначены для нанесения внезапных упреждающих ударов и должны обеспечить уничтожение любых целей в любой точке земного шара в течение одного часа с момента принятия решения.

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