США придётся взять Россию в союзники вместе с Крымом, — New York Times

Якобы пророссийская политика Дональда Трампа стала темой различных теорий заговора и поводом для скандала, однако, как считает британский политолог, писатель и журналист Анатоль Ливен, в этом практически нет никакого смысла. Усиление Китая объективно вынуждает Вашингтон идти на союз с Москвой, и для этого ему придётся признать Крым российским, пишет он в статье для The New York Times.

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Как пишет эксперт в статье для The New York Times, для США Россия, в отличие от Китая, не является развивающимся равным конкурентом. Россия — это региональная держава, пытающаяся сохранить часть своей бывшей сферы влияния. Кроме того, она должна быть настоящим союзником США в борьбе с исламским экстремизмом, и именно поэтому снижение напряженности в отношениях с Россией позволило бы Соединённым Штатам сосредоточиться на более важных геополитических вопросах.

«Не исключено, что у США не будет иного выбора, кроме как сотрудничать с Россией», — считает британский эксперт.

Как продолжает Ливен, восстановление отношений с Россией можно начать на Украине. Соединённым Штатам следует сотрудничать с Россией по вопросу достижения компромисса в Донбассе, который должен стать демилитаризованной зоной и безопасность в котором должны обеспечивать миротворческие силы ООН. В то же время, считает эксперт, присоединение Россией Крымского полуострова следует принять, поскольку, если не доводить до мировой войны, Россия ни за что от него не откажется.

«Американские и натовские официальные лица любят утверждать, что такой компромисс послужит стимулом для российской агрессии в другом месте. Это мнение основано на самообмане западных элит, которые заинтересованы в сохранении конфронтации с Россией в качестве отвлекающего фактора на фоне более важных, наболевших внутренних проблем — таких как миграция, промышленный спад и резкое недовольство в связи с глобализацией», — пишет эксперт в The New York Times.

Как заключает автор статьи, несмотря на то, что Россия хочет хороших отношений с Соединенными Штатами, она не будет безоговорочно поддерживать глобальное первенство США. И если администрация Трампа надеется именно на это, она будет крайне разочарована и последняя попытка примирения с Россией окажется неудачной.

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