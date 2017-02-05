США прекращают финансирование Украины

Национальный банк Украины признал, что уже не ожидает получения $1 млрд от размещения еврооблигаций под государственные гарантии США в 2017 году. Размер кредита МВФ в этом году также уменьшится, при этом его получение остается под большим вопросом. Об этом говорится в обнародованном ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за январь, передают «Украинские новости».

В обнародованном графике официального финансирования Украины в этом году видно, что исчез $1 млрд от размещения под госгарантии США (в предыдущем отчете НБУ была информация об $1 млрд).

В то же время Украина в 2017 году получит от МВФ $4,6 млрд (ранее ожидалось $5,4 млрд четырьмя траншами), от ЕС $1,3 млрд, а также $0,3 млрд от других доноров. На 2018 год к получению запланировано около $3,9 млрд от МВФ (в предыдущем отчете было $2,9 млрд).

Украина разместила первый выпуск пятилетних еврооблигаций на $1 млрд под госгарантии США еще два года назад, в мае 2014 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 30 апреля 2019 года. Второй транш американских госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015-го. Cрок погашения — 29 мая 2020 года.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года США пообещали Украине кредитных гарантий еще на миллиард долларов.

Президент Украины провел переговоры с тогдашним вице-президентом США Байденом. В свою очередь, Кабинет министров Украины почти сразу одобрил выпуск евробондов на $1 млрд под гарантии США сроком погашения 5 лет.

Что касается транша МВФ, то в 2017 году Украина в целом должна получить четыре транша от МВФ в рамках программы EFF. При этом глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что успешная национализация ПриватБанка и принятие госбюджета-2017 позволяют ожидать получения Украиной четвертого транша МВФ по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года.

Позднее сообщалось, что средства поступят в Украину в начале февраля, причем МВФ сократит сумму нового транша для Украины. Однако в повестке заседания МВФ в феврале этот пункт не значится.

Однако, по мнению ряда экспертов, МВФ дал Украине деньги ($1 млрд в прошлом году) в последний раз. На озвученные Нацбанком $1,3 млрд Киеву рассчитывать не стоит, уверены аналитики.

В МВФ дали понять, что в ближайшее время Украине транша не видать. Фонд не включил в свой календарь на январь выделение денег нашей стране.

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17 января глава Минфина Александр Данилюк заявил, что новый транш МВФ будет уже через пару недель — в начале февраля текущего года.

В принципе, на тот момент заявления украинского министра совпадали с обещаниями чиновников самого Фонда. Ранее в МВФ рассказали, когда решат судьбу спасительного транша для Украины.

А вот глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что успешная национализация ПриватБанка и принятие госбюджета-2017 позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша МВФ по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года. Позднее дату сдвинули на начало февраля. Причем МВФ сократит сумму нового транша для Украины — до $1 млрд вместо $1,3 млрд.

При этом Украина не выполнила 8 из 11 условий МВФ. В правительстве это объясняют тем, что были заняты другими проблемами.

Ранее СМИ узнали последние требования МВФ к Украине. Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь — новые.

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Эксперты проанализировали, какие требования фонда для Украины невыполнимы. Так, требование провести аудит Приватбанка при помощи международной компании с хорошей деловой репутацией, по мнению экспертов, не должна вызвать существенных трудностей. Однако возможны технические задержки, связанные с проведением тендера на выполнение аудита.