США пополнили счёт «ошибочных ударов» в Сирии: погибли 17 мирных жителей

В результате авиаудара возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции по борьбе с террористической группировкой ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) в районе сирийского города Табка (Эс-Саура) погибли, по меньшей мере, 11 мирных жителей. По данным местных очевидцев и активистов из мониторинговых групп, число погибших составляет 17 человек, передаёт телеканал Al Jazeera.

Известно, что под авиаудар американской коалиции попала семья, которая пыталась покинуть зону боевых действий в городе Табка, где уже несколько недель идут ожесточенные бои между поддерживаемыми США формированиями арабо-курдской коалиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) и боевиками ИГ.

Отряды ДСС контролируют южную часть города, расположенного в 50 км к западу от «столицы» ДАИШ Ракки. По мере активизации боёв в Табке местное население всё чаще предпринимает попытки покинуть охваченный военными действиями город, отмечает Al Jazeera.

По данным базирующейся в Лондоне НПО «Сирийская обсерватория прав человека», от ударов американской коалиции в Сирии с сентября 2014 года погибли, по меньшей мере, 1264 мирных жителей, включая 280 детей. 14 апреля этого года Центральное командование ВС США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит регион проведения контртеррористической операции «Непоколебимая решимость», признало, что в результате ошибочного авиаудара сил коалиции в районе сирийской Табки погибли 18 бойцов ДСС.