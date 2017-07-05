Украина 

США полностью поддерживают минские соглашения, — Госдеп

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США полностью поддерживают минские соглашения, — Госдеп | Русская весна

США полностью поддерживают минские соглашения по Украине, пока лучшей им замены нет, сообщил высокопоставленный представитель госдепа на брифинге.

По его словам, «лучшего варианта нет» минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Дипломат также разъяснил слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона по возможному отклонению от минских договоренностей.

«Госсекретарь говорил, что пока нет лучшего варианта, на который согласятся РФ и Украина. „Минск“ — это то, что у нас есть, и мы полностью поддерживаем „Минск“. Но это не исключает другие опции, если окажется, что есть возможность достижения той же цели лучшим способом и это будет принято Украиной и Россией», — пояснил он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499284016

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