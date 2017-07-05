США полностью поддерживают минские соглашения, — Госдеп

США полностью поддерживают минские соглашения по Украине, пока лучшей им замены нет, сообщил высокопоставленный представитель госдепа на брифинге.

По его словам, «лучшего варианта нет» минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Дипломат также разъяснил слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона по возможному отклонению от минских договоренностей.

«Госсекретарь говорил, что пока нет лучшего варианта, на который согласятся РФ и Украина. „Минск“ — это то, что у нас есть, и мы полностью поддерживаем „Минск“. Но это не исключает другие опции, если окажется, что есть возможность достижения той же цели лучшим способом и это будет принято Украиной и Россией», — пояснил он.

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