США пока воздерживаются от комментариев по ракетному запуску в Иране

Пентагон пока не обладает дополнительной информацией по сообщениям СМИ о новом ракетном пуске Ирана и не комментирует их, заявил РИА Новости представитель американского военного ведомства Кристофер Шервуд.

Представитель Госдепартамента сказал ТАСС, что Вашингтон изучает сообщения о запуске Тегераном ракеты класса «воздух — поверхность». «Мы знаем о сообщениях СМИ, в которых говорится, что Иран запустил ракету. Мы изучаем их, пока на данный момент не можем больше ничего сказать», — сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Иран запустил еще одну ракету со стартовой площадки, расположенной к востоку от Тегерана. Ракета Mersad упала в 56 километрах от стартовой площадки. По данным телеканала, с этой же площадки в конце января был произведен пуск ракеты средней дальности.

EADaily уже отмечало, что конец прошлого месяца и первые дни февраля задали конфронтационный ритм и без того крайне сложным отношениям между ключевыми игроками на Ближнем Востоке. Напряжённым выдался отрезок 29 января — 5 февраля. Он вместил ряд событий, которые могут ввергнуть регион в спираль жёсткого противостояния США и Саудовской Аравии с одной стороны и Ирана — с другой.

После ракетных пусков в Иране 29 января, примечательным образом состоявшихся в тот же день, когда президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в ходе телефонного разговора сошлись на необходимости совместного противостояния «дестабилизирующей роли» Тегерана в регионе, имел место ещё один «ракетный сюжет». Вечером 5 февраля поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы Йемена впервые за всё время конфликта в этой стране запустили баллистическую ракету в сторону саудовской столицы. Модифицированная йеменцами версия советской Р-17 ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус» — «Вулкан» — с облегчённой боевой частью, что позволило увеличить дальность до 1200 км, поразила военный объект в городе Музахмийя, расположенного в 40 км к западу от Эр-Рияда.

Подробности в материале «Ракеты — санкции — ракеты»: США и Иран втягиваются в конфронтацию.