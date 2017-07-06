США пойдут «своим путем», если ООН не одобрит санкции против Северной Кореи

США пойдут «собственным путем» в отношении КНДР, если новые санкции не будут одобрены в СБ ООН, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

Обращаясь к представителю РФ, Хейли заявила, что учитывая очередную демонстрацию силы КНДР необходимо «занять твердую позицию и проголосовать вместе с международным сообществом за ужесточение санкций в отношении Северной Кореи».

«Если вы решите поступить иначе, мы пойдем собственным путем», — сказала Хейли на заседании СБ ООН в среду.

Она также посоветовала «друзьям» КНДР наложить вето на новую резолюцию, которая в ближайшее время появится в СБ ООН.

В ответном слове зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков подчеркнул, что «санкции не могут быть панацеей».

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