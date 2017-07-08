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США планируют испытать систему ПРО на ракетах средней дальности

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США планируют испытать систему ПРО на ракетах средней дальности | Русская весна

США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности в ближайшие дни, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников агентства, эти испытания станут первой проверкой действия системы THAAD против ракет данного типа. Ракеты-перехватчики THAAD планируется запустить с Аляски.

Как сообщает Рейтер, представитель комитета Пентагона по противоракетной обороне Крис Джонсон подтвердил, что испытания планируют провести «в начале июля».

По его словам, размещенный на Аляске комплекс должен будет «обнаружить, отследить и поразить цель при помощи ракеты-перехватчика THAAD».

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Заместитель представителя России при ООН Владимир Сафронков ранее заявил, что Россия призывает страны к немедленной отмене размещения комплекса THAAD в регионе.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499464832

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