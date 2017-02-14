США перебросили в Европу полсотни вертолетов для «сдерживания России»

США перебросили в Германию 49 военных вертолетов в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость», которая проводится для противостояния России, сообщила пресс-служба Пентагона.

Вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47F Chinook из состава 10-й авиационной бригады Сухопутных войск США доставили в немецкий порт Бремерхавен по морю. Также в Германию перебросили грузовики и другое вспомогательное оборудование. Еще 20 машин должны прибыть на следующей неделе. Общее число военнослужащих составит две тысячи человека.

Техника и военнослужащие разместятся на ротационной основе сроком на девять месяцев на базах в Германии и в странах Восточной Европы в соответствии с планом операции, которую НАТО проводит «в свете российского вторжения на Украине».

Ранее Минобороны Литвы сообщало, что в начале февраля в республику прибудут около 100 единиц военной техники и более 450 военнослужащих механизированного сухопутного батальона из Германии, входящие в состав международного батальона НАТО.

В российском МИД отметили, что американская авиационная бригада впервые после окончания холодной войны появится в Европе, и охарактеризовали ситуацию, как «отнюдь не благостную» для России.