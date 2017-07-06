США отвергли предложение России и Китая заморозить военные учения возле Корейского полуострова
США против предложения РФ и КНР заморозить военные учения в районе Корейского полуострова для решения ядерной проблемы КНДР, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.
«Мы не видим никакой равнозначности (действий КНДР — ред.) с действиями, которые предпринимают США вместе с союзниками, включая Южную Корею и Японию», — заявила Науэрт на брифинге, отвечая на вопрос, как в Вашингтоне относятся к предложению со стороны РФ и КНР заморозить ракетную программу КНДР и одновременно военные учения США и их союзников в регионе.
«Это (учения — ред.) происходит уже давно, и это законно… Это не изменится», — добавила Науэрт.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499368421