США осудили удар Турции по курдскому ополчению Сирии

Власти США осудили удар турецкой авиации по объектам курдских сил в Сирии и Ираке, передаёт агентство Reuters.

Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил на брифинге для журналистов, что «эти воздушные удары не были одобрены коалицией (по борьбе с террористической группировкой ДАИШ — EADaily) и привели к потерям в партнёрских для нас силах».

Отмечается, что американская сторона «признает обеспокоенность» турецких властей в связи с действиями (запрещённой в Турции) Рабочей партии Курдистана, однако «подобные шаги вредят коалиционным усилиям в борьбе с ДАИШ и наносят ущерб нашим партнёрам на земле, которые ведут эту борьбу».

Как отмечает Reuters, ранее высокопоставленный офицер ВС США в сопровождении командиров «Отрядов народной самообороны» (YPG) сирийских курдов посетил район нанесения ударов ВВС Турции в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии.

Напомним, как сообщало EADaily, в ночь на 25 апреля турецкая авиация нанесла серию ударов по объектам и позициям YPG в районе нагорья Джебель Карра (курд. Карачох) в 10 км южнее города Аль-Маликия (курд. Дерик). Жертвами ударами стали 20 бойцов YPG.