США не станут поставлять ВСУ летальное оружие, — эксперты

Настрой США на «серьезную поддержку вооруженных сил Украины» является не более чем политическим заявлением, до реальных поставок летального оружия не дойдет, считают опрошенные РИА Новости в четверг эксперты.

Сейчас США оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования. Вопрос предоставления Киеву «летального вооружения» не раз поднимался, но Киев такого оружия так и не получил.

Ранее первый заместитель министра обороны США Боб Уорк заявил на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, что «США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил».

«Будем судить по конкретным делам»

Однозначно сказать, примут ли Соединенные Штаты решение о поставках летального оружия Украине, по итогам такой встречи невозможно. Подобные встречи носят «протокольный характер», считает российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Судить мы будем о политике новой администрации США по конкретным делам. Могу лишь подчеркнуть, что поставка летального оружия из США на Украину будет означать прямое вовлечение Вашингтона в качестве стороны конфликта в гражданскую войну на востоке Украины. Разумеется, этот шаг приведет к дальнейшей дестабилизации обстановки на Донбассе и к еще большим жертвам и кровопролитиям», — сказал эксперт.

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Коротченко выразил надежду на то, что дальнейшие действия Трампа не приведут к эскалации боевых действий на юго-востоке Украины.

«Решение должен принимать президент Трамп. Мы рассчитываем, что он проявит должную политическую осмотрительность для того, чтобы не продолжать политику предыдущей администрации во главе с бывшим президентом Бараком Обамой, которая и привела к поощрению режима Порошенко.

При этом, обратим внимание, что даже Обама не поставлял летальное оружие на Украину. Будем рассчитывать, что и Трамп этого делать не станет, ограничится лишь некими словами формальной поддержки в адрес Киева», — сказал эксперт.

«Роковой шаг»

Член экспертного совета коллегии ВПК, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, что намеков на то, что решение о поставках летального оружия будет принято, пока нет.

«Пока нет, все-таки, если говорить о поставках оружия. Это должно быть политическое решение высшего руководства США, а конкретно — Трампа. Мы знаем, что конгресс США настроен поставлять туда оружие, и неоднократно пытался это провести, но такое решение остается за верховным главнокомандующим, а в США это президент», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли принято решение о поставках.

Эксперт отметил, что в администрации США представляют себе все возможные последствия подобного шага.

«Если они на это решатся, это будет роковым шагом и для Украины, и для США. И в США, и в странах НАТО прекрасно понимают, что если будет принято официальное решение на поставки вооружений, то это даст карт-бланш и другой стороне на аналогичные шаги, а это может существенно изменить ситуацию в соотношении вооружений на юго-востоке Украины», — сказал Мураховский.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что США могут предоставить Киеву летальное оружие в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В феврале глава сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн обратился к победившему на выборах республиканцу Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине летальное оружие. Однако пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что не знает, последует ли Трамп этому призыву.

Экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филип Бридлав также поддержал идею предоставления Киеву «летального оборонительного» оружия на фоне обострения ситуации в Донбассе. Украинский посол в США Валерий Чалый рассчитывает, что администрация Трампа может пересмотреть политику по поставкам летального вооружения Киеву.

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Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса на Украине и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это «лишь увеличит страдания людей».

Ранее ополченцы и украинские военные заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.