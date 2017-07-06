США не откажутся от учений у берегов Кореи после призыва России и Китая

США не намерены вносить какие-либо изменения в план учений в районе Корейского полуострова после призыва России и Китая. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«Нет, мы не собираемся», — ответил Дэвис на вопрос, собираются ли США вносить какие-то изменения в план совместных учений с союзниками в регионе.

Ранее, как уже сообщало EADaily, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил со специальным заявлением, «решительно осудив» от имени правительства запуск властями Северной Кореи первой межконтинентальной баллистической ракеты. «Испытание MБР представляет собой новую эскалацию угроз для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров, для региона и всего мира», — говорится в заявлении госсекретаря.

Напомним, накануне военные США и Южной Коре провели совместные учения, которые назвали ответов на запуск Пхеньяном новой межконтинентальной баллистической ракеты. Во время тренировки были проведены ракетные стрельбы в акваторию территориальных вод Южной Кореи.

До этого МИД России и Китая выпустили совместное заявление, в котором говорится о том, что Северной Корее необходимо воздержаться от новых испытаний ядерных взрывных устройств и пусков баллистических ракет, а США и Южной Корее прекратить военные учения на Корейском полуострове.