США могут запросто «слить» Порошенко — мнение (ВИДЕО)

Пётр Порошенко может запросто лишиться поддержки США — за примерами далеко ходить не надо, всё уже было в недавней истории Украины во время президентства Леонида Кучмы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал председатель правления Института украинской политики, политолог Кость Бондаренко.

«До прихода Джорджа Буша младшего Кучма считался чуть ли не одним из главных союзников в Восточной Европе. Было два визита Билла Клинтона в Украину, медаль Кеннеди — одна из высших наград, которую получил Кучма за развитие демократии и т. д.

Как только пришел Джордж Буш, Украину сразу же обвинили в коррупции, прекратили программы, которые развивались до 2000 года, а в конце 2000 года мы были свидетелями акций „Украина без Кучмы“.

США очень часто отказываются от услуг своих бывших союзников. Вполне возможно, что это мы будем наблюдать и сейчас — в зависимости от того, что будет стоять на кону, и как будут развиваться отношения между Украиной и Россией», — говорит эксперт.

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