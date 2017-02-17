США могут создать «ближневосточное НАТО», — политолог

США могут создать на Ближнем Востоке аналог Североатлантического альянса, направленного против Ирана, который косвенно будет угрожать и России.

Такое мнение высказал РИА Новости в четверг военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительственных кругах ряда государств Ближнего Востока сообщила в четверг, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с арабскими союзниками о формировании военного альянса, направленного против Ирана и обеспечивающего Израиль разведывательными данными.

По информации издания, в коалицию могут войти Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иордания и другие страны арабского мира.

В публикации отмечено, что, альянс будет иметь компонент системы НАТО, подразумевающий обоюдную защиту: атака на одного из членов союза будет восприниматься как нападение на коалицию в целом.

«Соединенные Штаты Америки могут создать на Ближнем Востоке аналог Североатлантического альянса, направленного против Исламской Республики Иран (ИРИ), который косвенно будет угрожать и России, так как Иран — наш союзник в борьбе с международным терроризмом», — заявил Перенджиев.

Он считает, что действия президента США Дональда Трампа на иранском направлении были прогнозируемы.

«Будем считать, что в настоящее время Трампа уже не интересует европейское НАТО и он хочет создать антииранский ближневосточный альянс.

Он выполняет заказ того круга, интересы которого отражает. Идя на выборы, он не скрывал своей антииранской позиции и готовности воевать против этой страны. Кстати сказать, бывший президент США Барак Обама был ставленником той элиты, которая не хотела открытой войны с ИРИ», — считает военный эксперт.

По его словам, перспективы создания «ближневосточного НАТО» нельзя назвать радужными.

«Можно ожидать создания коалиции, имеющей агрессивные цели в отношении Ирана. И речь может идти не о проведении каких-то тайных акций, а о проведении полномасштабной военной операции. Причем, американцы, видимо, желают провести ее чужими руками», — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что ИРИ — союзник России в борьбе с международным терроризмом и входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«Поэтому Россия и Китай должны поддержать это государство — не позволить сделать Иран неконтролируемой центральным правительством территорией, как это было после военной агрессии американцев и их союзников в отношении Ирака и Ливии», — полагает военный политолог.

«Ничего нового в американской политике не происходит. Создавая антииранскую коалицию вместо анитеррористической, США будут по-прежнему лить воду на мельницу международного терроризма. Если для Трампа борьба с Ираном важнее борьбы с терроризмом, значит, его политика мало чем будет отличаться от политики предшественников», добавил Перенджиев.