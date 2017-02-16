США могут направить сухопутные войска в Сирию для борьбы с ДАИШ: CNN

Пентагон рассматривает целесообразность размещения в Сирии сухопутных войск для ускорения борьбы с боевиками ДАИШ, сообщает CNN со ссылкой на свои источники, подчеркнувшие, что окончательное решение об этом будет принимать президент Дональд Трамп.

Причем отмечается, что возможность отправки войск только обсуждается и пока не носит официального предложения. В Белый дом проекты по этому поводу не поступали. При этом, на какое время могут быть отправлены войска пока не сообщается, также не известна и точная задача, которая будет поставлена перед военными. Не исключено, что для начала часть сухопутных сил будет развернута в Кувейте, а затем переброшена в Сирию.

Тем временем ТАСС сообщает, что ранее в Пентагоне отказались предоставить какую-либо информацию по поводу военного присутствия США в Сирии. «Изменений в политике не было, и мы не обнародуем информацию, касающуюся планирования или внутренних обсуждений», — ответили в ведомстве на просьбу прокомментировать возможные планы расширения присутствия ВС США в Сирии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал Пентагону поручение разработать план победы над ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ, запрещена в России).

EADaily напоминает, что сегодня, 16 февраля, в Астане должно пройти очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.