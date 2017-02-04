США используют украинский конфликт, чтобы очернить Россию и сохранить НАТО, — Стоун

Соединённые Штаты несут «огромную ответственность» за конфликт на востоке Украины, — об этом, как сообщает Belfast Telegraph, заявил режиссёр Оливер Стоун. Он также подчеркнул, что Вашингтон использует это вооружённое противостояние для того, чтобы очернить Россию и сохранить жизнь концепту НАТО.

Американский кинорежиссёр Оливер Стоун назвал «лживыми» сообщения о том, что в нынешней вспышке насилия на Украине следует винить Россию, сообщает Belfast Telegraph. Об этом он заявил на показе своего фильма «Украина в огне» в Лос-Анджелесе.

«Честно говоря, сегодня я шокирован: они опубликовал лживые новости о том, что Россия усугубляет ситуацию, в то время как все потери в Донецке», — отметил Стоун.

По его словам, утверждения о том, что Россия усугубляет ситуацию в зоне боевых действий, не соответствует действительности. При этом он подчеркнул, что США несут «огромную ответственность» за продолжающийся конфликт.

Стоун также заявил, что Америка использовала украинский конфликт, чтобы очернить Россию и сохранить НАТО.

«(Америка) сыграла огромную роль и несёт огромную ответственность, и она это отрицает. Она полностью отрицает всю правду о ситуации, — подчеркнул кинематографист. — Это очень болезненная ситуация для людей, которые живут в том районе, но США её используют, чтобы как можно сильнее очернить Россию и сохранить жизнь концепту НАТО».

Оливер Стоун также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сможет улучшить отношения с Россией, говорится в статье.

«США и Россия определённо должны быть союзниками», — заявил он.

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Оливер Стоун, напоминает Belfast Telegraph, два раза получал «Оскар» в номинации лучший режиссёр за фильмы «Взвод» и «Рождённый четвёртого июля». При съёмках документального фильма «Украина в огне», где рассказывается об украинской «революции» 2014 года, он выступал в качестве продюсера. В этой ленте, уточняет издание, есть интервью со свергнутым украинским лидером Виктором Януковичем, кроме того в ней утверждается, что последний стал жертвой вдохновлённого Соединёнными Штатами переворота.