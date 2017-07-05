США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на запуск ракеты КНДР

Предупреждающим сигналом для Пхеньяна назвали американские военные совместные учения с военнослужащими Южной Кореи, которые прошли в ответ на произведенный КНДР запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщает NBC.

Отмечается, что главная цель совместных учений была определена как «противостояние незаконным действиям Северной Кореи». Во время тренировки были проведены ракетные стрельбы в акваторию территориальных вод Южной Кореи.

С американской стороны задействовали тактические ракетные комплексы (ATACMS), а с южнокорейской — ракеты Hyunmoo II. Таким образом, как говорят в военном командовании США, была продемонстрирована возможность наносить точечные удары по целям в КНДР.

Ранее, как уже сообщало EADaily, в Пхеньяне заявили, что испытанная накануне ракета может нести «большую, тяжёлую ядерную боеголовку». При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын не намерен вести переговоры с США по ядерной программе до «прекращения враждебной политики в отношении КНДР».