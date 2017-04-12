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США и Россия создадут рабочую группу для стабилизации отношений

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США и Россия создадут рабочую группу для стабилизации отношений | Русская весна

Россия и США создадут рабочую группу по стабилизации отношений между двумя странами. 

Такое решение было принято в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

«Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации», — заявил Тиллерсон, уточнив, что «текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке».

В свою очередь, Лавров отметил, что есть надежда на возобновление работы и совместной президентской комиссии России и США. Он напомнил, что экс-президент США Барак Обама «похоронил» президентскую комиссию.

«Но каналы по рассмотрению проблемных вопросов в двусторонних отношениях мы планируем создать вне зависимости от какой-то более зонтичной структуры», — уточнил глава МИД.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492023398

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One thought on “США и Россия создадут рабочую группу для стабилизации отношений

  • 12.04.2017 at 22:35
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