США готовы смириться с президентством Асада, — источник

В администрации президента США готовы согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии.

Об этом в четверг, 6 июля, сообщает The Daily Beast.

Кроме того, Вашингтон не будет возражать против появления в Сирии российской военной полиции, а также создания в стране зон безопасности, предложенных Москвой.

На такие уступки Белый дом готов пойти ради недопущения возврата террористической группировкой ИГИЛ* контроля над значительной частью территории Сирии.

Указывается, что на неподконтрольной Асаду части страны контроль будут осуществлять союзные США объединения, такие как «Демократические силы Сирии» (ДСС).

The Daily Beast отмечает, что переговоры о переходе к подобного рода стратегии ведутся между Москвой и Вашингтоном на протяжении нескольких месяцев. Ее разработкой занимается госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который может представить ее уже на встрече Путина и Трампа 7 июля, пишет издание.

Читайте также: СРОЧНО: ВКС России разбомбили плотину ИГИЛ в Дейр-эз-Зор, предотвратив гуманитарную катастрофу (КАРТА)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.