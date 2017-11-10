США готовы разместить 20 тысяч миротворцев в Донбассе и ждут одобрения России

США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, при этом «голубые каски» должны находиться исключительно на линии разграничения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в то же время назвал позицию Москвы по миротворцам гибкой.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который ранее назвал интересным предложение по размещению миротворцев, заявил, что обсуждал с помощником российского президента Владиславом Сурковым возможности «развития» инициативы, чтобы обеспечить контроль границы и мониторинг тяжелого вооружения, пишет газета.

Предложение Вашингтона призвано проверить серьезность намерений Москвы, добавляет издание. Кроме того, западные дипломаты считают, что миротворцы должны действовать не по мандату ООН, а под эгидой ОБСЕ, чьи наблюдатели уже находятся на Украине.

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