США готовы применить военную силу против КНДР и грозят новыми санкциями

Любая страна, которая будет вести бизнес с Северной Кореей, может быть подвергнута санкциям со стороны США. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по северокорейской проблематике заявила американский постпред Никки Хейли.

По ее словам, для того, чтобы изменить ситуацию в регионе нужно оказывать влияние не только на Пхеньян. «Недостаточно смотреть только на КНДР, нам необходимо обратить внимание на любую страну, которая решит вести бизнес с Северной Кореей», — сказала Хейли, отметив, что основная задача по соблюдению санкций ООН лежит на Китае, который является основным торговым партнером КНДР в регионе.

Постпред США также заявила, что Вашингтон готов задействовать все свои возможности для защиты американцев и союзников. «Одна из таких возможностей — вооруженные силы. Мы задействуем их при необходимости, но мы не хотели бы идти по этому пути», — добавила дипломат.

Представитель России при ООН Владимир Сафронков отметил, что санкции не могут быть панацеей и призвал искать политический выход.

Ранее, как уже сообщало EADaily, Пентагон заявил, что США не намерены вносить какие-либо изменения в план учений в районе Корейского полуострова после призыва России и Китая.