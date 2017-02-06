США: действительно ли «увяли розы, умчались грезы»?

Разочарование, постигшее многочисленных поклонников Дональда Трампа в России после выступления постпреда США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза, оказалось сродни ужасу, которой испытал только что сыгравший свадьбу принц из какой-то полузабытой сказки, обнаруживший, что под покровом ночи его красавица жена обращается в отвратительного змея.

Этот полный горькой боли выдох «Ах!», прокатившийся по залу, хорошо показывает, что привычка рассматривать международную политику как проекцию взаимоотношений между трудными подростками, которые то измочалят друг другу физиономии, то помирятся, заключив друг друга в сентиментальные объятия, неистребима.

Между тем тренды в международной политике складываются годами и десятилетиями и даже потепление отношений между теми или иными странами в связи со сменой лидеров не способны их качественно изменить. В связи с этим возникает вопрос, стоит ли нам вообще ожидать каких-то позитивных сдвигов в американской внешнеполитической доктрине по отношению к России?

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Итак, Никки Хейли на Совете безопасности заявила, что США не намерены снимать санкции до тех пор, пока Россия не вернет Крым под контроль Украины.

Не очень понятны ожидания тех российских фанатов нового американского президента, которые были уверены, что после инаугурации Трамп царственным жестом преподнесет полуостров в подарок лично Владимиру Путину.

В том, что санкционная риторика западных политиков останется неизменной, будь они даже резидентами российской разведки, знающие люди предупреждали давно. Признать возвращение Крыма в Россию сегодня не в состоянии никто, поскольку это был бы удар по послевоенному устройтву мира, которое и по сей день считается незыблемой основой международного права, не единожды (замечу на полях) поколебленного той же самой Америкой.

И надо понимать, что Крым не единственный пункт, по которому России будут продолжать предъявлять претензии, хотя далеко и не столь энергично. К примеру, не стоит ожидать, что проблема Абхазии и Южной Осетии, когда о ней по той или иной причине зайдет разговор, высветится в западном дипломатическом дискурсе как-то иначе, нежели до сих пор.

Нет, все так же прозвучат очень формальные, сегодня уже исполненные холодного равнодушия заявления о недопустимости нарушения территориальной целостности Грузии и необходимости возвращения отторгнутых у нее Россией территорий.

Штука однако в том, что сейчас это уже просто фигуры политического этикета, не обязывающие игроков, которые их выдают в дежурном режиме, совершать какие-либо поступки с тем, чтобы действительно помочь Грузии восстановить территориальное единство.

Вопрос просто задвинули в долгий ящик и могут извлечь его оттуда только при условии, что появится потребность вновь изображать Россию империей зла, грабившей и продолжающей грабить своих маленьких и беззащитных соседей. Но сегодня Грузия с ее территориальной целостностью — типичный пример «забытой» темы, которую стараются как бы совсем не иметь в виду при обсуждении серьезных вопросов, а вспоминать лишь в тех случаях, когда требуется потрепать собеседника по плечу и выразить сожаление в связи с тем, что его любимая собака намедни издохла.

Точно так же «забыты» и другие захваты, аннексии, случаи установления контроля над чужими территориями, совершенные западными странами — захваты, никогда не получившие легального статуса. Например, Фолклендские (Мальвинские острова), о которых недавно так ловко напомнил в ООН Виталиий Чуркин представителю Великобритании.

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Нет сомнений, что и Крым уже потихоньку готовят к подобной пластической операции, после которой он угодит в список «забытых» узких мест, которые, уж если и зайдет о них разговор, будут поданы публике в абсолютно традиционном обвинительном ключе, однако такое дежурное упоминание останется без всяких политических и дипломатических последствий.

Более того, есть все основания предполагать, что вину России новая американская администрация намерена в глазах мирового сообщества и собственных граждан уравновесить указанием на акты агрессии, совершенные предшественниками Трампа.

То есть общественное мнение, как за пределами, так и внутри Америки — и это не является очень сложной задачей — подготовят к пониманию некоторой симметрии плохих поступков мировых игроков, ведущим из которых является США.

В этом смысле крайне показателен ответ Дональда Трампа на критику ведущего Фокс ньюс Билла О Рейли в адрес Владимира Путина. Когда Рейли заявил, что российский президент является убийцей, Трамп выдал совершенно удивительный пассаж, который может рассматриваться в качестве предварительного наброска новой внешнеполитической доктрины США.

«Вы думаете, наша страна такая уж невинная?» — спросил американский лидер журналиста. По сути дела, из этих слов проступает кардинально новое представление американской администрации о роли собственной страны на международной арене.

И оно, кстати, полностью коррелирует со всеми заявлениями Трампа, сделанными им во время предвыборной кампании о том, что Америке надо заканчивать с практикой лезть в чужие дела и заняться своими. Просто те, кто полагал, что после избрания Трамп забудет о намерениях лишить США статуса мирового жандарма, должны признать, что новый американский президент оказался на редкость последовательным человеком.

Итак, разрушить стереотип «Россия — агрессор» в ближайшее время едва ли получится, но если к нему добавить новый — «Америка — тоже агрессор, и неизвестно, кто больший» — то диспозиция принципиально меняется.

Выяснится, что мы живем в мире, наполненном ложью и насилием, за которые несут ответственность все без исключения, и надо искать баланс и формы сотрудничества, чтобы наше несовершенство окончательно не утянуло планету в бездну. Такой взгляд, хотя еще и не полностью в состоянии совладать с реалиями современной политики, но он, конечно же, гораздо честнее, чем тот, которым смотрели на мир предшественники Трампа и его сегодняшние европейские коллеги.

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Не стоит ожидать изменения риторики. Никто не в состоянии одним махом развернуть сани, колея для которых прокладывалась десятилетиями, а то и столетиями. Но очевидно, что смешать карты на столе международной политики вот это признание Америкой собственной ответственности за хаос и ужас двух последних десятков лет, может самым кардинальным образом.

В такой картине мира не останется места для единственной империи зла, поскольку у зла появляется несколько ведущих агентов, которым предстоит договориться между собой о том, чтобы уменьшить объемы выброса в атмосферу лжи, произвола, практики выкручивания рук и развязывания войн.

Андрей Бабицкий, Украина.ру