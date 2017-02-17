СРОЧНО: Захарченко и Плотницкий помогут оккупированному Киевом Донбассу, — официальное заявление

Донецкая и Луганская Народные Республики будут оказывать гуманитарную помощь жителям районов Донбасса, оккупированных украинскими силовиками.

Об этом сегодня заявили Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

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«Мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса, — говорится в заявлении руководителей двух Республик.

— Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и, в-третьих, помощь разделенным семьям».

Для поддержки земляков созданы гуманитарные фонды, программа помощи включает совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения.

Захарченко и Плотницкий отметили, что подконтрольные украинской власти районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы, в зоне так называемой АТО останавливаются производства, падает уровень жизни людей, в плачевном состоянии оказались объекты инфраструктуры.

«Мы настаиваем на возможности инспектирования силами МЧС ДНР и ЛНР и нашими гуманитарными организациями водоотливных комплексов действующих и закрытых шахт, Попаснянского водоканала, Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, предприятий «Заря» (Рубежное) и «Азот» (Северодонецк), КП «Вода Донбасса», фильтровальных станций, складов с хлором, Авдеевского коксохимического завода, «Азовсталь», Константиновского государственного химического завода, Дзержинского фенольного завода», — добавили Главы Республик.

Они также потребовали беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на подконтрольную Киеву территорию для мониторинга объектов энерго-, водо- и газоснабжения.