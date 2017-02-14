СРОЧНО: ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Донецкая фильтровальная станция попала в зону обстрелов, зафиксированы попадания снарядов вблизи склада хлора.

Об этом сообщил сегодня генеральный директор КП «Компания „Вода Донбасса“» Олег Мокрый.

«ДФС попала под обстрел. Известно, что есть прилеты снарядов по территории возле склада хлора, — говорится в сообщении, передает ДАН. — Персонал укрылся в подвале».

По данным руководителя, в настоящий момент на территории фильтровальной станции находится около четырех тонн хлора. Обстрел окрестностей ДФС продолжается.

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