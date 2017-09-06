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СРОЧНО: В Северной Осетии ликвидировали боевиков ИГИЛ

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СРОЧНО: В Северной Осетии ликвидировали боевиков ИГИЛ | Русская весна

Нейтрализованные в Северной Осетии боевики присягнули на верность ИГИЛ и готовились совершить ряд терактов, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

«Была получена информация о нахождении на территории Республики Северная Осетия-Алания членов законспирированной ячейки — приверженцев радикальной идеологии, которые присягнули на верность МТО ИГИЛ* и готовились совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

«В результате принятых мер трое бандитов были блокированы на участке местности в районе Суаргомского ущелья. На законное требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя преступники были нейтрализованы», — отметили в НАК.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1504716374

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