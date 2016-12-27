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СРОЧНО: В ФСБ назвали основные версии крушения Ту-154

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СРОЧНО: В ФСБ назвали основные версии крушения Ту-154 | Русская весна

ФСБ РФ распространила заявление, где перечислены основные версии крушения самолёта Ту-154 над Черным морем, которые рассматриваются в настоящее время.

В числе возможных причин крушения сейчас рассматриваются четыре версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», — уточняется в заявлении ФСБ.

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В ведомстве уточнили, что помимо свидетельских показаний очевидцев следствие располагает записью с камеры видеорегистратора, запечатлевшей момент крушения воздушного судна.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482750226

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