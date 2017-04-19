СРОЧНО: В Черном море потерпело крушение судно (ОБНОВЛЕНО)

Ранним утром 19 апреля в акватории Черного моря с радаров пропал сухогруз «Герои Арсенала».

В МЧС Крыма уже подтвердили, что судно потерпело крушение, и уточнили, что службы экстренного реагирования направлены к месту происшествия.

По данным спасателей, сигнал SOS от капитана сухогруза поступил в 03:54 (мск). Его приняли пограничники и передали в спасательное ведомство.

В Южном региональном центре МЧС, в свою очередь, уточнили, что к месту предполагаемого крушения сухогруза в районе Керченской переправы направлена авиация.

«19.04.2017 в акватории Черного моря потерпело крушение судно “Герои Арсенала“. К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования», — говорится в сообщении МЧС.

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По информации ГУМЧС по Краснодарскому краю, судно пропало с радаров в 15 милях от Тамани. По предварительным данным, на борту находились 12 членов экипажа.

РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах пишет, что спасателям удалось подобрать пятерых членов экипажа затонувшего судна, еще семь человек в настоящее время ищут.

В район бедствия направлены суда «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет, Айгас» и «Аэлос», а также спасательный буксир «Демидов».В операции задействованы свыше ста спасателей.

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