СРОЧНО: Трамп сравнил заявления о «вмешательстве России в выборы» с ложью об оружии массового поражения в Ираке

На пресс-конференции в Варшаве, куда прибыл с визитом президент США, Трампа в очередной раз спросили о пресловутом «вмешательстве России в президентские выборы в США». Отвечая на этот вопрос, Трамп сделал неожиданное сравнение.

Оговорившись, что многие страны и люди могли пытаться повлиять на выборы в США, Трамп перевел фокус на действия тогдашнего президента США Барака Обамы.

«Я думаю, многие люди вмешивались, это происходило долгое время. Нужно вспомнить, что Барак Обама, когда он был президентом, заявил о вмешательстве России в августе. Выборы были в ноябре. Прошло много времени — а он ничего не сделал. Почему?…

Говорят, он спасовал. Я так не думаю. Думаю, произошло следующее: он посчитал, что Хиллари Клинтон победит на выборах, и решил ничего не предпринимать».

На уточняющий вопрос, почему сам Трамп не хочет открыто согласиться с выводами спецслужб о «вмешательстве России», Трамп ответил совсем прямо.

«Давайте начнем вот с чего: 17 разведывательных служб. Ох, это очень много… никто в действительности не знает (вмешивалась ли Россия). Никто не знает наверняка.

Я помню, как я сидел и слушал (доклад разведки) об Ираке и оружии массового уничтожения. Как тогда все были на 100% уверены, что Ирак обладал оружием массового поражения. И что?

Это привело к огромному хаосу. Они оказались неправы. И это привело к огромному беспорядку», — напомнил Трамп.

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