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СРОЧНО: Трамп ожидает, что Россия вернет Крым и займется деэскалацией в Донбассе

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СРОЧНО: Трамп ожидает, что Россия вернет Крым и займется деэскалацией в Донбассе | Русская весна

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия займется деэскалацией в Донбассе и вернет Крым Украине.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Спайсера, Трамп также хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации».

«Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая ИГИЛ*, — пояснил представитель Белого дома. 

 

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487098096

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