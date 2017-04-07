СРОЧНО: США публикуют кадры ракетных ударов по Сирии (ВИДЕО)

ВМФ США опубликовали кадры запуска крылатых ракет Томагавк по авиабазе ВВС Сириии в провинции Хомс.

Запуск был произведен 7 апреля с борта эсминца «Портер», находящегося в Средиземном море.

Эсминец передового базирования «Портер» был переброшен в Роту, Испания, где выполняет морскую операцию в рамках поддержки национальных интересов США в Европе, говорится в официальном сообщении пресс-службы ВМФ США.