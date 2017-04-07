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СРОЧНО: США публикуют кадры ракетных ударов по Сирии (ВИДЕО)

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СРОЧНО: США публикуют кадры ракетных ударов по Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

ВМФ США опубликовали кадры запуска крылатых ракет Томагавк по авиабазе ВВС Сириии в провинции Хомс.

Запуск был произведен 7 апреля с борта эсминца «Портер», находящегося в Средиземном море.

Эсминец передового базирования «Портер» был переброшен в Роту, Испания, где выполняет морскую операцию в рамках поддержки национальных интересов США в Европе, говорится в официальном сообщении пресс-службы ВМФ США.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491537610

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One thought on “СРОЧНО: США публикуют кадры ракетных ударов по Сирии (ВИДЕО)

  • 07.04.2017 at 07:34
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