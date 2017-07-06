СРОЧНО: Сирийское военное командование сделало заявление о прекращении огня на юге САР
Только что в редакцию «Русской Весны» поступил текст срочного заявления Верховного командования Сирийской армии о продлении режима прекращения огня на юге САР.
«Верховное командование армии и Вооруженных сил САР объявляет о продлении режима прекращения боевых действий в южном районе Сирии (провинции Дераа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра) с 00.00 6 июля 2017 г. до конца 8 июля 2017 г. В случае любой провокации будут приняты необходимые меры», — сказано в заявлении оборонного ведомства страны.
Напомним, что на минувшей неделе военный источник прокомментировал «Русской Весне» это решение.
Он сообщил, что Россия выступила с инициативой установить в период проведения мирных переговоров в Астане. Чтобы боестолкновения не стали причиной для срыва ведущегося диалога по урегулированию кризиса в Сирийской Арабской республике.
Как сообщалось, достигнутые на переговорах в столице Казахстана договоренности помогли избежать многих жертв в разных частях Сирии, где прекратились ожесточенные бои и враждующие стороны начали поиск попыток компромисса.
В то же время непримиримые бандформирования сконцентрировались в подконтрольных им регионах, где начали с удвоенной силой уничтожать друг друга во время отсутствия активных боевых действий с Армией Сирии.
Читайте также: Танковый «Снайпер» против ИГИЛ: Т-72Б3 впервые применили управляемые ракеты в Сирии (ВИДЕО, ФОТО 18+)
По материалам: http://rusvesna.su/news/1499363395