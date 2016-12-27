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СРОЧНО: Рынска сообщила о «нападении» (ФОТО)

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СРОЧНО: Рынска сообщила о «нападении» (ФОТО) | Русская весна

Скандальная журналистка и сожительница медиаолигарха Малашенко, которая «отметилась» злорадными постами о гибели в авиакатастрофе Ту-154 журналистов российских телеканалов, заявила о «нападении», которое, по ее словам, произошло днем 27 декабря.

«Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина с подъёмником, попытались открыть окна.

На балкон налепили фотографии (журналистов) НТВ», — пишет Рынска, сопровождая запись в соцсети фотографией окна, на которое наклеены фотографии погибших в авиакатастрофе журналистов.

Скандальная журналистка вновь не преминула пожелать всем своим недоброжелателям «свой борток».

«Вы, ребят, на Новый год-то, летите небось куда-то? Ну, счастливого полёта! Мягкой посадки!» — брызжет злобой Рынска.

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СРОЧНО: Рынска сообщила о «нападении» (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482839904

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